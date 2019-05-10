Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 10:09

Дубай. 10 мая. ИНТЕРФАКС - США в ходе переговоров с представителями афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) добились "устойчивого прогресса", сообщил в пятницу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Только что завершился раунд переговоров в Дохе. Мы добились устойчивого, но медленного прогресса по аспектам параметров прекращения афганской войны. Мы переходим к мельчайшим подробностям. Дьявол всегда кроется в деталях", - написал З.Халилзад в Twitter.

Однако, по его мнению, "нынешний темп переговоров недостаточен, когда бушует столько конфликтов, и гибнут ни в чем не повинные люди".

"Нам нужно больше и быстрее прогрессировать. Наше предложение для всех сторон уменьшить насилие также остается в силе", - подчеркнул американский спецпредставитель.

Ранее сообщалось, что З.Халилзад ведет в Дохе переговоры с представителями "Талибан" о прекращении огня и выводе американских войск с афганской территории.

Радикальное движение требует ухода с территории Афганистана всех иностранных войск в качестве условия для начала мирного диалога с Кабулом.

В апреле спецпредставители Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, США, Франции и Евросоюза "призвали "Талибан" порвать все связи с "Аль-Каидой", ИГИЛ (обе террористические группировки запрещены в РФ) и другими международными террористическими группировками.

Кроме того, спецпредставители призвали талибов предпринять конкретные шаги с тем, чтобы "Аль-Аль-Каида", ИГИЛ и другие международные террористические группировки не использовали афганскую землю для угроз в отношении других стран или нападений на них".

1кю бп

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