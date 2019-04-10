Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 13:47

*** Госдеп призывает воздержаться от поездок на Северный Кавказ и в Крым

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕФРАКС - Государственный департамент обновил рекомендации для граждан США при посещении России, отметив, что американцам при пребывании на российской территории грозит риск похищения.

"Местные бандитские группировки (на Северном Кавказе - ИФ) похищали граждан США и других иностранцев с требованием выкупа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в целом Россия по степени опасности для американцев отнесена ко второй категории из четырех возможных.

"В России необходимо проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, агрессии и произвола местных властей. В некоторых регионах риски повышены", - отмечается в сообщении.

В то же время Госдеп отнес Северный Кавказ и Крым к четвертой категории опасности и рекомендовал не ездить туда. Так, согласно утверждениям Госдепа, на Северном Кавказе можно столкнуться с угрозой терроризма и беспорядков. В ведомстве также напомнили, что Вашингтон не признает присоединение Крыма к России, и считает его украинской территорией.

"Граждане США, посещающие Россию или проживающие там, безосновательно задерживаются и подвергаются допросам со стороны российских властей, они рискуют стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства", - отмечает ведомство.

1бф аю ав

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