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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 10:42 12.10.2018 - 10:42

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Перед промежуточными выборами в США в соцсетях участились кампании, целью которых является влияние на мнение граждан США, причем все чаще эти кампании организовывают сами американцы, пишет газета "Нью-Йорк таймс".

"Сейчас существуют хорошо развитые американские сети, которые применяют в отношении других американцев целенаправленную манипуляцию", - говорит специалист компании New Media Frontier, занимающейся изучением социальных сетей, Молли Макью.

В качестве примера газета приводит публикации сайта под названием Right Wing News, который писал статьи с критикой в адрес Кристин Блейзи Форд, выступившей с обвинениями в сексуальных домогательствах против Бретта Кавано, утвержденного на пост судьи Верховного суда США. Автор сайта - блогер Джон Хоукинс предполагал в своих материалах, что адвокатов К.Б.Форд могли подкупить демократы. Материалы Right Wing News публиковал в нескольких аккаунтах Facebook, чтобы они быстрее распространялись онлайн, пишет газета.

"Результатом стало распространение в реальном времени дезинформации, начатое американцами для американцев", - подчеркивает "Нью-Йорк таймс".

В политике и раньше была распространена практика "затушевывания правды", но сейчас американские сайты стали подражать "российской стратегии", создавая многочисленные страницы в Facebook и Twitter, чтобы создать видимость того, что их идеи популярны, рассказали эксперты, опрошенные газетой.

В этом месяце, пишет газета, Twitter прекратила работу 50 связанных между собой аккаунтов, пишущих от лица представителей Республиканской партии. В Twitter утверждают, что создали аккаунты именно граждане США.

Как сообщалось, Россию в США неоднократно обвиняли в распространении недостоверной информации через соцсети, в частности, во время выборов президента США в 2016 году. Однако в данном случае "Нью-Йорк таймс" изучила именно то, как сами американцы пытаются использовать соцсети для влияния на сограждан.

Facebook, в свою очередь, в четверг сообщил, что выявил 559 страниц и 251 аккаунт, принадлежащие гражданам США, которые распространяли недостоверную информацию. Компания заявила, что удалит эти страницы и аккаунты. Среди них страница Right Wing News с более 3,1 млн подписчиков, а также страницы с левым уклоном Resistance и Reverb Press, на которые подписаны 240 тыс. человек и 816 тыс. человек соответственно.

В Facebook заявили, что это стало самым большим числом американских страниц и аккаунтов, удаленных соцсетью в связи с попытками оказать влияние на общественное мнение.

Газета подчеркивает, что попытки иностранного влияния на американцев через соцсети в последние время стали более редкими.

"В то время как внутренняя дезинформация множится, иностранная дезинформация, кажется, становится менее выраженной, или, может быть, более завуалированной. Это может происходить, потому что Facebook и другие социальные сети приняли меры для того, чтобы выявлять и устранять попытки иностранного влияния на своих сайтах", - пишет "Нью-Йорк Таймс".

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов.

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