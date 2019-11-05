Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 18:26

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Большая часть американцев ставит в заслугу президенту США Дональду Трампу ликвидацию лидера террористической организации ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает во вторник телеканал ABC News со ссылкой на совместный с The Washington Post опрос.

Так, порядка 54% опрошенных считают, что Трампа следует похвалить за смерть аль-Багдади. Остальные считают, что в этом либо не его заслуга, либо он сыграл небольшую роль в этом деле. 7% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

В то же время в 2011 году, когда был ликвидирован лидер террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен, за это бывшему президенту Бараку Обаме были признательны 76% американцев.

Отвечая на вопрос о выводе американских войск из Сирии, объявленном Трампом, 44% опрошенных заявляют, что этот шаг ослабит США в борьбе с ИГ. Также 12% считают, что такой шаг только поможет США бороться с террористами.

Кроме того 26% опрошенных считают, что смерть аль-Багдади снизит для США опасность терроризма, а 16% думают, что опасность терроризма для США только возрастет. Вместе с тем примерно 54% считают, что уровень террористической угрозы для США останется неизменной.

В целом, около 54% опрошенных считают, что из-за политики Трампа США стали меньше уважать в мире, а 28% респондентов считают, что политика Трампа сделала США более уважаемой страной.

В аналогичном опросе, посвященном Обаме, в 2012 году 38% респондентов заявили, что из-за политики президента другие страны стали меньше уважать США, а 32% - что больше.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в Сирии в результате операции американского спецназа.

Во вторник СМИ сообщили, что в Сирии была задержана Расмия Авад - старшая сестра Абу Бакра аль-Багдади.

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