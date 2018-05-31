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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 8:27 31.05.2018 - 08:27

Москва/Дамаск. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Американские военные должны покинуть Сирию, народы региона больше не потерпят иностранного вмешательства, заявил президент страны Башар Асад.

"Это наша земля, и освобождать её - наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится. Они вторглись в Ирак без каких-либо юридических оснований, и посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак - это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства", - заявил Б.Асад в интервью в интервью телеканалу RT.

"Все мы не доверяем американцам, причём уже не первое десятилетие - не из-за войны, а потому что они на каждом шагу лгут. Всё время говорят одно, а делают другое", - сказал президент Сирии.

По словам Б.Асада, Вашингтон делает ставку Сирийские демократические силы.

"Эту проблему мы намерены решать одним из двух способов. Во-первых, мы открыты для переговоров. Ведь большинство сторонников СДС - сирийцы. И мы полагаем, что они тоже любят свою страну и не желают быть марионетками иностранных сил. Так что исходные позиции у нас общие. Так что один из вариантов - жить вместе друг с другом, как сирийцы с сирийцами", - заявил президент.

"Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории", - сказал Б.Асад.

Ца ав

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