Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 10:01

Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в четверг заявил, что США, Израиль и их союзники несут ответственность за проблемы в ближневосточном регионе, сообщают иранские СМИ.

"Если сегодня у нас существует какая-либо проблема в регионе, то корни этой проблемы уходят либо к высокомерию США, либо к сионистам", - сказал Х.Рухани в ходе своего обращения к гражданам по случаю Дня армии в Иране.

"Страны региона на протяжении веков жили бок о бок друг с другом и не испытывали никаких проблем", - добавил иранский президент.

По его словам, "крупные державы, в частности, США, а также сионисты, не хотят стабильности, единства, безопасности и братства" на Ближнем Востоке.

Х.Рухани обратился к государствам, расположенным по соседству с Ираном, призвав их "быть едиными и избавиться от присутствия агрессора" в регионе.

"Окончательная победа будет, конечно же, с теми, кто честен", - сказал президент Ирана.

Кроме того, он указал на важную роль иранской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в борьбе с терроризмом.

"Террористов в Ираке, Афганистане, Ливане и Сирии удалось победить благодаря усилиям иранской армии и КСИР, которые оказывали помощь по запросу правительств стран региона", - добавил Х.Рухани.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении внести КСИР в список террористических организаций. В ответ Х.Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.

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