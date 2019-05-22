Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 17:56

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Больше половины граждан США считают, что президент страны Дональд Трамп не заслуживает второго срока на посту главы государства, сообщает газета The Hill co ссылкой на исследование Университета Монмута.

Согласно данным этого опроса, такого мнения придерживаются 60% американцев. Между тем, 37% респондентов считают, что Трамп должен остаться на второй срок. Еще 3% не определились с ответом.

Однако, несмотря на желание видеть по истечению первого срока Трампа другого лидера на посту президента, большинство американцев (56%) выступают против объявления импичмента нынешнему главе государства.

"Большинство хочет видеть в Овальном кабинете кого-нибудь другого, но они хотят подождать до следующих выборов (а не добиваться досрочного ухода Трампа от власти - ИФ)", - пояснил один из организаторов опроса Университета Монмута Патрик Мюррей.

Между тем, лишь 29% американцев считают, что США движутся в правильном направлении, тогда как 63% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился с 16 по 20 мая, в нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Президентские выборы пройдут в США в 2020 году. Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена своими основными соперниками.

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