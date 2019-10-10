Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 21:40

*** Они делали это ради бизнеса, а также - чтобы добиться отзыва посла США на Украине

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ, говорится в опубликованных в четверг судебных материалах.

В них отмечается, что первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года.

"Парнас и Фруман, которые до того момента, насколько известно, не принимали заметного участия в политических донорских мероприятиях, стали стремиться продвигать свои собственные финансовые интересы а также - политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица, с которым они работали.

Отмечается, что своих целей бизнесмены собирались достигнуть, благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства, перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их словам, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1".

Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США на Украине Мэри Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

"Парнас делал усилия, нацеленные на то, чтобы отозвать посла, как минимум частично, по просьбе одного или нескольких украинских официальных лиц", - отмечается в материалах обвинения.

Помимо этого они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием дававшего им деньги гражданина РФ.

В данном случае фигурантов расследование больше - это россиянин, который обозначен лишь как "иностранный гражданин-1". О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся на Украине, Андрей Кукушкин и, наконец, Дэвид Корреиа - американец, родившийся в США.

Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения трудностей, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, предстояло получить лицензию на такую торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны Нью-Йорке и некоторых других штатах.

Согласно плану, помощь фигурантам дела должен был оказать политик, баллотировавшийся на один из руководящих постов в Неваде. Российский участник проекта был готов оказать финансовую поддержку его предвыборной кампании, однако самостоятельно действовать не мог, в частности, потому что "донорами" в США могут быть только американские граждане. Поэтому $1 млн на эти цели поступил из России через американских бизнес-партнеров - Парнаса и Фрумана.

Поддержка политика требовалась, среди прочего, для того, чтобы решить ключевую проблему - предприниматели не успели вовремя подать документы на получение лицензии на торговлю марихуаной и надеялись, что их политический протеже им поможет.

В общей сложности, деньги, потраченные фигурантами дела на спонсирование предвыборных кампаний разных американских политиков, исчисляются миллионами долларов.

Ранее сообщалось, что - в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани называл своими клиентами.

Фруман и Парнас жертвовали средства в кампании республиканцев, в частности, на предвыборную борьбу Трампа. Кроме того, в мае 2018 года они пожертвовали $325 тыс. неправительственной организации America First Policies, созданной в 2017 году, чтобы пропагандировать политику Трампа "America First" (англ.: "В первую очередь - Америка").

Фигурантов дела обвиняют, в частности, в даче ложных показаний сотрудникам структур, отслеживающих связанные с выборами нарушения и в фальсификации данных о себе. Кроме того, по версии следствия, они обходили ограничения на суммы, которые разрешено жертвовать на политические кампании, перечисляя свои деньги через других лиц.

Всех четырех бизнесменов также обвиняют в том, что они совершали пожертвования в личных финансовых интересах, а также в интересах неназванного официального лица из украинского руководства.

Агентство Associated Press ранее со ссылкой на источники сообщало, что круг бизнесменов и доноров республиканцев разрабатывал план по смене руководства украинской компании "Нафтогаз", в том числе Парнас и Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон во Флориде Гарри Саджиант III.

Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. План был сорван из-за проигрыша Петра Порошенко на выборах 2019 года Владимиру Зеленскому.

1во пч

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