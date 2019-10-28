Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:05

Нью-Йорк. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, могут приблизиться к рекордному показателю в 2019 году, свидетельствуют данные Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation, NRF).

Потребители говорят, что в среднем планируют потратить $86,27, что лишь слегка меньше прошлогоднего показателя, который составил $86,79 в расчете на одного человека. Таким образом, общий объем расходов в текущем году составит $8,8 млрд по сравнению с $9 млрд годом ранее.

В 2017 году объем расходов составил рекордные $9,1 млрд.

В текущем году принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 172 млн американцев, то есть 68% опрошенных. В прошлом году этот показатель составил 175 млн.

"Показатель расходов не поменялся в значительной мере за последние несколько лет, но мы отмечаем значительное увеличение числа потребителей, которые совершают покупки для празднования Хэллоуина, ориентируясь на выбор друзей, соседей или даже знаменитостей в соцсетях", - отмечает президент и главный исполнительный директор NRF Мэттью Шэй.

"Ритейлеры ждут еще одного хорошего сезона и запасаются конфетами, декорациями и самыми популярными костюмами", - сказал он.

При выборе образа на Хэллоуин 35% опрошенных вдохновляются идеями, найденными в интернете, 28% ходят по магазинам, а 20% ориентируются на друзей и родственников.

Согласно результатам опроса, американцы планируют потратить в общей сложности $3,2 млрд на костюмы, $2,6 млрд на сладости, $2,7 млрд на праздничные украшения и $390 млн на поздравительные открытки.

При этом 42% людей, готовящихся праздновать Хэллоуин, планируют закупку товаров в дисконтных магазинах, 36% - в специализированных магазинах, 25% - в интернет-магазинах, 25% - в продуктовых магазинах и 23% - в торговых центрах.

Согласно данным исследования, для детей в этом году, как и в прошлом, американцы чаще всего выбирают образы принцесс (7,9%) и супергероев (6%). Взрослые же предпочитают костюмы ведьм (8,9%), вампиров (3,6%) и супергероев (3,1%).

Исследование также показало, что 29 млн американцев планируют наряжать домашних животных, при этом 9,3% - в костюм тыквы, 7,2% - хот-дога и столько же - в костюм супергероя.

ор ск ав*

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