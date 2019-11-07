Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 15:18

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Примерно две трети граждан США (64%) заявили, что они с большим энтузиазмом относятся к голосованию на выборах президента 2020 года, чем к предыдущим голосованиям, сообщает в четверг исследовательская компания Gallup.

С меньшим энтузиазмом к грядущим выборам относятся 28% опрошенных, а 6% заявили, что их отношение к голосованию не поменялось.

Примерно такой же уровень заинтересованности в выборах американцы демонстрировали перед голосованием в 2004, когда победил Джордж Буш-младший, в 2008 и 2012 годах, когда победил, а затем переизбрался на пост Барак Обама. Ниже он был в 2016 году и 2000 году.

Обычно сторонники партии, чей президент находится у власти, проявляют меньше энтузиазма перед выборами, чем сторонники партии, находящейся в оппозиции, отмечает компания. Однако в этот раз и республиканцы, и демократы демонстрируют одинаковую заинтересованность в голосовании.

Опрос был проведен 14-31 октября, в нем приняли участие 1506 респондентов.

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