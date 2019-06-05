Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 20:39

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Число американцев, которые видят в России серьезную угрозу для США, уменьшается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала CNN.

Согласно данным опроса, Россию в качестве "очень серьезной" или "умеренно серьезной" угрозы рассматривают 65% американцев. Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, этот показатель составлял 78%. Таким образом, он снизился на более чем 10 процентных пунктов.

Между тем, 70% респондентов считают, что КНДР представляет "очень серьезную" или "умеренно серьезную" угрозу для них. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2015 года. Для сравнения, в мае прошлого года 80% жителей США видели угрозу со стороны Северной Кореи.

Данные опроса свидетельствуют, что 66% видят серьезную угрозу со стороны Ирана. В 2018 году этот показатель составлял 75%. Кроме того, 65% опрошенных назвали Китай либо "очень серьезной", либо "умеренно серьезной" угрозой для США.

Опрос проводился с 28 по 31 мая. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

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