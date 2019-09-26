Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 21:33

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Политические вопросы вынуждают жителей США нервничать и лишают их сна, сообщают американские СМИ со ссылкой на опубликованное в четверг исследование, проведенное группой специалистов из США.

Около 40% американцев заявили, что они нервничают из-за политики. Примерно 20% опрошенных в свою очередь рассказали, что зачастую не могут уснуть из-за переживаний, связанных с политическими вопросами.

Кроме того, каждый пятый житель США сообщил, что разногласия в политических взглядах навредили их отношениям с друзьями.

Еще почти 30% американцев заявили, что хотя бы раз "выходили из себя" из-за политических споров.

"Политика, действительно, негативно влияет на жизни людей... Стресс - это реальный феномен, который может иметь катастрофичные последствия для здоровья", - сказал один из ведущих авторов исследования, политолог из Небраски Кевин Смит.

Кроме того, в ходе исследования эксперты выявили, что молодежь и мужчины больше подвержены возможным негативным последствиям для здоровья, стрессу и усталости из-за политики, чем женщины и пожилые люди.

В основу исследования легли результаты опроса компании YouGov, в котором приняли участие около 800 человек.

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