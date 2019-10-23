Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 17:07

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты будут сотрудничать с Россией и Турцией для борьбы с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Прямо сейчас мы будем работать с Турцией, а также с Россией, (...), а также с нашими партнерами из Сирийских демократических сил, чтобы продолжить борьбу против ИГ, а также пытаться (...) поддерживать стабильность", - сказал Джеффри.

Он отметил, что с Дамаском США не сотрудничают.

Джеффри выступает в Конгрессе США на слушаниях по выводу американских войск с северо-востока Сирии.

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