Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:04 25.09.2018 - 17:04

*** Состояние США возросло на $10 трлн

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли значительного прогресса с тех пор, как он занял должность главы государства.

"США стали более безопасной страной, они стали сильнее и богаче", - сказал Д.Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Сегодня я стою перед Генассамблеей, чтобы поделиться с вами необычайным прогрессом, который нам удалось сделать", - подчеркнул он.

"За менее чем два года моя администрация достигла больше, чем почти что любая администрация за всю историю нашей страны", - сказал американский президент.

По словам Д.Трампа, с тех пор, как он стал президентом, в стране были успешно проведены налоговые реформы, увеличено количество трудовых мест, усилена армия, а также общее благосостояние американского народа значительно улучшилось.

"Экономика Соединенных Штатов достигла такого роста, как никогда прежде. С момента моего избрания состояние США возросло на $10 триллионов", - утверждает президент США.

1тэ ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line