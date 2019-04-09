Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:45

Берлин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Анализ ДНК подтвердил личности погибших в результате катастрофы в Германии 31 марта российского бизнес-джета, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы прокуратуры Дармштадта Роберт Хартманн.

"На основе проведенного анализа ДНК сейчас можно однозначно сказать, что при авиакатастрофе 31 марта 2019 года речь идет о погибшей 55-летней российской предпринимательнице, ее 81-летнем отце и 53-летнем пилоте", - сказал Р.Хартманн.

По его словам, причины авиакатастрофы пока не установлены.

Российские СМИ и авиакомпания S7 ранее сообщала, что в катастрофе погибли председатель совета директоров S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

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