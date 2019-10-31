Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 1:33

*** Террористы могут нанести ответный удар - генерал

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Результаты теста ДНК останков уничтоженного в ходе операции американского спецназа в Сирии террориста подтверждают, что им был именно главарь ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Абу Бакр аль-Багдади, сообщил журналистам командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"Разведывательное Управление министерства обороны провело анализ и сравнило ДНК останков, взятых из комплекса, с образцами, взятыми, когда Багдади был в тюрьме Camp Bucca в Ираке в 2004 году. Анализ показал полное совпадение образцов", - сказал генерал на брифинге в Пентагоне.

В ходе брифинга впервые были продемонстрированы фото и видео операции американского спецназа по уничтожению главаря террористов, который, по словам Маккенизи, в безвыходной ситуации подорвал себя и двух малолетних детей в бункере. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что вместе с Багдади погибли трое его малолетних детей.

Маккензи предупредил, что ИГИЛ, вероятно, попытается организовать ответную атаку.

"Мы подозреваем, что они организуют возмездие в какой-то форме, и мы к этому готовы", - сказал он.

1гк бм

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