Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 13:17

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Руководство Англиканской церкви попросило прощения у представителей ЛГБТ-сообщества за критику в их адрес.

"Архиепископы Кентерберийский и Йоркский извинились за заявление, сделанное на прошлой неделе епископами Англиканской церкви, в котором говорилось, что сексуальная жизнь возможна только для гетеросексуалов, состоящих в браке", - сообщила газета The Guardian.

Архиепископы Джастин Уэлби и Джон Сентаму заявили, что "очень сожалеют и признают разделение и боль", которые вызвала критика гомосексуальных браков и внебрачных отношений, прозвучавшая из уст представителей церкви.

В руководстве по пастырскому наставлению, изданному на прошлой неделе, напоминает издание, было сказано, что сексуальные отношения вне гетеросексуального брака "не соответствуют Божьему замыслу о человеке", и люди, состоящие в гомосексуальном или незарегистрированном браке, должны практиковать сексуальное воздержание.

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