***На некоторых станциях метро Лондона утром скопились очереди, автобусы заполнены
Лондон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В Англии в среду начали действовать первые меры по смягчению ограничительного режима, введенного ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал Sky News.
В среду на работу возвращаются на работу жители Англии, которые не могут работать из дома. В связи с этим на общественном транспорте зафиксировали увеличение пассажиропотока. Пассажиров призывают избегать пользования метро и другим наземным транспортов, если у них есть такая возможность.
На некоторых станциях метро утром скопились очереди, однако есть и станции, которые остаются практически пустыми. Местные жители в соцсетях жалуются на переполненные автобусы, а также на то, что не все пассажиры надевают маски.
В рамках послаблений со среды разрешается заниматься спортом на улице без ограничений по времени, а также встречаться с друзьями на открытом воздухе. Работу также разрешили восстановить гольф-клубам и теннисным кортам.
Жители по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, за нарушение им грозит штраф в 100 фунтов стерлингов.
Как ожидается, следующая фаза послабления ограничений в Англии наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.
Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.
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