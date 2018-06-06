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Варшава. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Чехии Милош Земан во второй раз принял присягу лидера чешской центристской партии ANO, миллиардера Андрея Бабиша на посту премьер-министра страны, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно сообщению, А.Бабиш намерен сформировать новое правительство Чехии вместе с Социал-демократической партией страны, а также при поддержке Коммунистической партии.

Агентство отметило, что ранее на этой неделе в Чехии прошли массовые акции протеста. Протестующие выступали против участия коммунистов в процессе формирования нового правительства.

В январе 2018 года сформированный премьер-министром А.Бабишем кабинет министров Чехии не смог заручиться поддержкой чешского парламента. Тогда же стало известно, что М.Земан даст А.Бабишу еще одну возможность сформировать правительство.

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Интерфакс