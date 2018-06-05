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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 19:54 05.06.2018 - 19:54

Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Турции довели до сведения иракской стороны, что заполнение водохранилища возле дамбы Илису, расположенной в Турции на реке Тигр, не лишит население Ирака возможности использования водных ресурсов этой реки в достаточном объеме, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Посол Турции в Багдаде Фатих Йылдыз заявил, что на заполнение этого водохранилища уйдет примерно год.

Однако, отмечает АП, уровень реки Тигр на участке, который проходит по иракской территории, начал существенно падать с прошлой пятницы - с момента начала заполнения водохранилища у дамбы Илису, расположенной выше по течению Тигра в Турции.

В то же время министр водных ресурсов Ирака Хасан аль-Джанаби заявил, что жителям Ирака хватит воды для питья и для ирригации.

Министр также заявил, что Багдад и Анкара достигли договоренности по поводу распределения вод Тигра, и что стороны согласились на новую встречу 1 ноября.

Однако, по данным АП, турецкий посол опроверг факт соглашения между сторонами.

Агентство напоминает, что реки Тигр и Евфрат являются основным источником воды для иракцев. При этом Багдад обвиняет Турцию и Иран в строительстве гидротехнических сооружений на реках, текущих в Ирак, что в итоге оказывает влияние на питание рек на иракской территории.

АП отмечает, что уменьшение водных ресурсов Ирака снизит объемы электроэнергии, получаемой с ГЭС, и нанесет ущерб сельскому хозяйству страны.

1аю ар

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