Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 10:12

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Турция намерена развивать сотрудничество с Лондоном по проблеме попавших в плен в Сирии боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), выходцев из Соединенного Королевства, заявил телеканалу Sky News посол Турции в Лондоне Умит Ялчин.

"Я думаю, мы сможем быть креативными и найти новые механизмы сотрудничества", - заявил Ялчин в интервью телеканалу.

По данным посла, такие механизмы будут разработаны для работы с любыми выходцами из Великобритании, связанными с ИГ и теперь находящимися в лагерях или центрах задержания на севере Сирии.

Посол напомнил, что у Анкары и Лондона уже есть соглашение, которое позволяет депортировать британцев, подозреваемых в терроризме и задержанных на территории Турции, обратно в Великобританию.

Говоря о возможной военной операции Турции на севере Сирии, Ялчин подчеркнул, что таким образом Анкара сможет защитить свои границы, а также вернуть два миллиона сирийских беженцев из Турции на родину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что региональные силы, включая Россию, сами решат региональные проблемы, в том числе вопрос пленных боевиков группировки ИГ.

"Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь сами будут разбираться в ситуации, и в том, что они хотят сделать с захваченными по соседству с собой боевиками ИГ", - отмечал президент.

Накануне Великобритания заявила, что "глубоко обеспокоена" возможной военной операцией Турции на севере Сирии.

В начале недели ряд СМИ сообщал, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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