Стамбул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе переговоров в Сочи достигнута договоренность о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
"Мы провели очень продуктивные встречи с нашими российскими коллегами сегодня в Сочи, и мы достигли отличного соглашения",- приводит издание слова турецкого официального лица.
"Мы договорились создать свободную от террористов зону безопасности на севере Сирии", - отметил чиновник.
Подробностей о том, что это будет за зона, он не привел.
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