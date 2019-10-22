Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 19:04

Стамбул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе переговоров в Сочи достигнута договоренность о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Мы провели очень продуктивные встречи с нашими российскими коллегами сегодня в Сочи, и мы достигли отличного соглашения",- приводит издание слова турецкого официального лица.

"Мы договорились создать свободную от террористов зону безопасности на севере Сирии", - отметил чиновник.

Подробностей о том, что это будет за зона, он не привел.

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