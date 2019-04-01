Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 21:09

Стамбул. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - В Турции, как и в Пентагоне, пока не комментируют информацию о том, что США якобы остановили поставки оборудования, связанные с истребителем F-35, пишет в понедельник интернет-портал турецкой газеты "Сабах".

Издание напоминает, что складывающаяся ситуация может быть вызвана нежеланием президента Турции Реджепа Эрдогана останавливать реализацию сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных систем С-400, чего добивается Вашингтон.

"Сабах" отмечает, что ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что представители властей США на днях сообщили партнерам из Турции о том, что последующих отгрузок оборудования, связанного с F-35, осуществлено не будет.

1ар бп

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