Стамбул. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция не поддерживает связь с сирийским правительством Башара Асада напрямую, а при необходимости делает это с посредничестве Москвы или Тегерана, заявил в четверг пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"У нас нет контактов или диалога с режимом. При необходимости общения с ним мы делаем это посредством России или Ирана", - приводит слова И.Калына агентство "Анадолу". Он пояснил, что в основном эти контакты касаются безопасности в пограничных районах.
И.Калын отметил, что в Анкаре ожидают продолжения вывода американского контингента из Сирии и создания на севере страны зоны безопасности, подконтрольной Турции.
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