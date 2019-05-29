*** Москве следует использовать влияние на Дамаск, полагает министр
Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Турция ведет с Россией активное обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб и рассчитывает на то, что эти контакты принесут результаты, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Надеемся на успех контактов с российской стороной в свете сочинских договоренностей по Идлибу", - цитирует слова министра Анатолийское агентство новостей.
Акар назвал происходящее в Сирии "драмой и трагедией", отметив, что Турция делает все возможное в рамках "астанинского процесса" для улучшения ситуации.
При этом министр заявил, что сирийские правительственные силы не прекращают атаковать силы оппозиции в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. По его словам, в Анкаре ждут от Москвы того, что она использует свое влияние на Дамаск для прекращения атак сирийской арабской армии в этих районах Сирии.
Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).
Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.
1аю ар ав