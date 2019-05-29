Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 17:02

*** Москве следует использовать влияние на Дамаск, полагает министр

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Турция ведет с Россией активное обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб и рассчитывает на то, что эти контакты принесут результаты, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Надеемся на успех контактов с российской стороной в свете сочинских договоренностей по Идлибу", - цитирует слова министра Анатолийское агентство новостей.

Акар назвал происходящее в Сирии "драмой и трагедией", отметив, что Турция делает все возможное в рамках "астанинского процесса" для улучшения ситуации.

При этом министр заявил, что сирийские правительственные силы не прекращают атаковать силы оппозиции в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. По его словам, в Анкаре ждут от Москвы того, что она использует свое влияние на Дамаск для прекращения атак сирийской арабской армии в этих районах Сирии.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

1аю ар ав

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