Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 10:40

Стамбул. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Турции рассчитывает на скорейшее прекращение протестов в Иране.

"Анкара надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Иране", - приводит в понедельник слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу турецкое агентство "Анадолу".

"Мы верим, что мир будет восстановлен в ближайшее время", - добавил политик.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. В основном они носили мирный характер, но в некоторых случаях стычки между полицией и протестующими все же происходили, отмечает AP. Полиция в ответ применяла против протестующих слезоточивый газ.

Акции протеста прошли в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

На фоне протестов в Иране неправительственная организация NetBlocks сообщила о массовом сбое работы проводного и мобильного интернета в стране.

Поступают сообщения о пострадавших и даже погибших, как среди полицейских, так и среди демонстрантов.

1ка ар

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