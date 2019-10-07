Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 9:41

Стамбул. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Турция намерена обезопасить границу с Сирией от боевиков, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы полны решимости обеспечить жизнеспособность и безопасность Турции, очистив регион от террористов", - написал Чавушоглу в Twitter.

"Мы будем способствовать обеспечению безопасности, мира и стабильности в Сирии", - продолжил министр.

Он добавил, что Турция будет продолжать поддерживать "территориальную целостность Сирии".

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в турецкой операции на севере Сирии.

Отмечается, что Турция также теперь будет нести ответственность за всех боевиков ИГ в районе, захваченном США за последние два года после разгрома территориального "халифата" этой группировки.

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1ви аю

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