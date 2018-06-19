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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 13:40 19.06.2018 - 13:40

Стамбул. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Турецкая сторона не намерена пересматривать решение о покупке российского зенитного ракетного комплекса С-400, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы покупаем системы С-400 у России. Этот вопрос закрыт", - сказал он во вторник в эфире турецкого телеканала NTV.

Как сообщалось, принятый сенатом Конгресса США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российских систем С-400.

"Потенциальная закупка правительством Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 у РФ привела к напряженности в отношениях (между США и Турцией-ИФ)", - говорится в принятом проекте документа.

Отмечается, что состояние отношений Анкары и Вашингтона станет предметом совместного доклада министра обороны и госсекретаря США профильным комитетам Конгресса.

Согласно проекту, доклад необходимо будет представить в течение двух месяцев после вступления в силу закона.

Доклад должен содержать оценку возможных последствий от потенциальной покупки Анкарой С-400 и предполагаемых последствий от такой сделки для американо-турецких отношений.

Помимо этого, должна быть произведена оценка того, как это повлияет на использование других систем вооружений США, осуществляемое совместно с Турцией: использовании истребителей F-35, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей F-16 и других.

Сенат США в понедельник большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 миллиардов, который нацелен на укрепление вооруженных сил США.

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