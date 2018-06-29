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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 12:37 29.06.2018 - 12:37

Стамбул. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара, несмотря на давление США, не намерена расторгать сделку по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.

"За Турцией как за суверенной нацией - последнее слово по поводу таких вопросов. Турция решит, какие оборонительные системы приобретет и у кого", - приводит его слова издание "Сабах".

"С этого момента поворота назад не будет. Сделки заключили, подписи поставили. Их (С-400 - ИФ) доставят в следующем году. Передача их технологии была одним из самых важных моментов для нас. Мы не просто хотим приобрести и использовать технологию, мы хотим ее производить", - отметил он.

По его словам, Турция всегда хотела хороших отношений с США, однако Анкара не намерена терпеть ограничений своих суверенных прав и готова предпринять ответные меры, если Вашингтон попробует ввести ограничительные меры против Турции в связи с закупками С-400.

Ранее в июне сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

Тем временем американские СМИ сообщали, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис выступает против попыток Конгресса заблокировать получение Турцией F-35.

21 июня в Техасе состоялась церемония передачи первого самолета пятого поколения F-35А с бортовым номером 18-0001 для ВВС Турции. Первый турецкий F-35 будет размещен на авиабазе "Люк" в американском штате Аризона, где его задействуют для обучения пилотов.

1аю ар ки

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