Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 17:47

Стамбул. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция ни в коем случае не собирается отменять планы по приобретению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Для Турции не может быть и речи о том, чтобы сделать шаг назад в приобретении российских С-400", - приводят его слова турецкие СМИ.

Также он сообщил, что "власти США начали работу... чтобы оценить эффект российских С-400 на самолеты F-35".

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

В свою очередь Эрдоган предлагал американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ С-400. В то же время Эрдоган исключил отказ от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot.

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