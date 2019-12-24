Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 17:43

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция не приемлет условие США - отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ради возможности получить американские системы Patriot, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова специального советника президента Турции Ибрагима Калына.

"Для нас не может быть и речи о том, что избавиться от С-400 ради получения Patriot", - отметил он во время выступления в Анкаре.

"Если необходимо, Турция будет искать другие источники (укрепления своего оборонного потенциала - ИФ)", - подчеркнул Калын.

По его словам, угрозы санкций США за приобретение российских С-400 не сработают.

"Попытки Конгресса США надавить на Анкару посредством санкций и угроз контрпродуктивны", - приводит слова Калына агентство "Анадолу".

Ранее в США выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором, в частности, прописан запрет на передачу Турции американских истребителей F-35. Кроме того, проект бюджета содержит рекомендацию о том, что за приобретение Анкарой российских С-400 должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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