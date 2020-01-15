Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - Власти Турции не считают, что в ситуации с Ливией все потеряно, однако командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар настроен на продолжение боевых действий, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
"Анкара оптимистична в вопросе развития ситуации в Ливии. Ясно одно: Хафтар не заинтересован в мире, выступает против политического урегулирования и делает ставку на войну", - цитирует слова министра агентство "Анадолу".
По его словам, если столкновения непосредственно затронут ливийскую столицу Триполи, бои могут продолжаться годами, и Ливии будет грозить развал. В связи с этим, подытожил Чавушоглу, крайне необходимо придать импульс политическому процессу по Ливии.
13 января глава правительства Ливии Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.
На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.
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