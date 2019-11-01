Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 16:07

Стамбул. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что Франция и Израиль пытались создать региональное государственное образование в интересах курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и Рабочей партии Курдистана, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

"Турция разрушила крупную игру в регионе, где определенные страны пытались создать для террористов YPG государственное образование. Речь в первую очередь идет о Франции и Израиле", - цитирует агентство слова главы МИД.

Чавушоглу отметил, что "представители ни одной из этих стран не отвергли свою причастность к подобному плану".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

В минувшую среду поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

1ви аю ри

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