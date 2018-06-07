Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 16:35 07.06.2018 - 16:35

*** Американцы пригрозили санкциями в отношении Турции

*** В Анкаре заверили, что отклонили быструю доставку С-400, рассчитанную на девять месяцев, и выбрали 19-месячный вариант

Стамбул. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Турция отвергла требование США об отмене сделки по приобретению российских систем противовоздушной обороны С-400, пишет в четверг газета "Хюрриет" со ссылкой на источники в дипломатических кругах Турции.

По данным издания, в течение последних нескольких месяцев между Вашингтоном и Анкарой ведутся дипломатические переговоры, в ходе которых американская сторона пыталась убедить турок отказаться от покупки российской системы ПВО.

"Главным требованием США от своего союзника (Турции - ИФ) было аннулирование сделки по покупке С-400, так как это может спровоцировать введение санкций в отношении Турции", - пишет издание.

В свою очередь турецкие чиновники "твердо отклонили этот призыв, отметив, что эти системы будут приобретены, так как Турция нуждается в них".

"Все окружающие нас страны имеют ракетные системы. Представьте себе, если, например, из-за Сирии ухудшатся отношения с Ираном, и они выпустят по нам ракеты. Как Турция сможет защитить себя?" - спросили турецкие чиновники у своих американских коллег.

Кроме того, турецкая сторона отметила, что "любые санкции в отношении Турции не останутся без ответа".

В ответ на это официальные лица США намекнули, что, по меньшей мере, "Турция не должна использовать С-400, даже в случае их приобретения у России". Однако турецкие дипломаты заявили, что это "нереалистичные ожидания".

В то же время Анкара предложила сотрудничать с США для предотвращения возможной угрозы, которую, по мнению американцев, может представлять использование российских ЗРС для безопасности боевых самолетов НАТО, в рядах которого Турция состоит.

Так, турки заверили, что отклонили быструю доставку С-400, рассчитанную на девять месяцев, и предложенную Россией.

"Если бы мы приняли девятимесячный вариант доставки, мы не имели бы контроля над использованием С-400. Тогда они будут использоваться только российскими экспертами, поскольку национальное программное обеспечение не будет готово. Вместо этого мы выбрали 19-месячный вариант, чтобы мы могли подготовить наши технические работы и использовать их полностью под турецким контролем", - приводит "Хюрриет" слова турецкого дипломата.

1кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line