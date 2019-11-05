Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 13:02

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция отправит пленных боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) обратно в Европу в те места, откуда они приехали на Ближний Восток, сообщает во вторник агентство Анадолу ссылкой главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

"Не важно, что они (европейцы - ИФ) делают", - отметил при этом министр.

Он осудил ранее озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над пленными боевиками там, где ими были совершены преступления.

Также в этом контексте он обвинил Европу в "применении двойных стандартов, как они всегда и делали".

Под стражей в тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тыс. предполагаемых боевиков ИГ. Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе турецкой военной операции, начатой Анкарой в Сирии в октябре, некоторые из заключенных смогут бежать.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов ИГ, упомянув при этом о 1,8 тыс. пленных боевиков. В сентябре Трамп заявлял, что США в том случае, если европейские страны не согласятся принять сограждан, воевавших за ИГ, придется выпустить пленных боевиков на границах стран их происхождения.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Согласно документу сторон, обе страны, в частности, договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.

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