Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:10

Стамбул. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Турция не будет бездействовать, если не прекратятся атаки на территории сирийской провинции Идлиб, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Чавушоглу предупредил, что Турция отреагирует в случае продолжения атак в Идлибе", - пишет агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что наблюдательный пост турецких военных подвергся минометному обстрелу в сирийской провинции Идлиб. Огонь, по данным министерства обороны Турции, велся с территории, контролируемой сирийскими правительственными силами. В результате легкие ранения получили три турецких военнослужащих. По сообщению СМИ, турецкая сторона поддерживает контакты с РФ по этому инциденту.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации.

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