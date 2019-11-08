Стамбул. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения турецких и российских военных в пятницу начали третье по счету патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщило Минобороны Турции.
"В рамках соглашения, достигнутого с Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года, начался третий совместный патруль турецких и российских военных подразделений с использованием беспилотного летательного аппарата в регионе между Камышлы и Дериком на востоке Евфрата", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция и пограничная служба Турции в пятницу утром приступили к патрулированию на северо-востоке Сирии по новому маршруту.
"Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Камышли", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские военные заявили, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода Дейру-Нага, патруль направится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.
Ранее Россия-Турция провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии 1 и 5 ноября.
"В составе патруля находится по четыре бронированных машины и по 24 военнослужащих обеих стран. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров и пройдет через несколько крупных населенных пунктов", - заявили в Минобороны РФ.
По данным российских военных, патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тайфун", "Тигр" и БТР-80 военной полиции РФ и бронеавтомобилях "Кирпи" турецкой погранслужбы.
"Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает российский беспилотник "Орлан-10".
Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции.
"Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы.
Ранее российские военные заявили, что патрулирование на северо-востоке Сирии будет осуществляться при поддержке вертолетов армейской авиации РФ.
Вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.
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