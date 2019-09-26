Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 12:27

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция по требованию США передала американской стороне доказательства виновности оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена по делу попытке переворота 2016 года - с целью последующей экстрадиции Гюлена, однако США ничего не предприняли, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предоставляли доказательства целыми досье, но никаких результатов мы не получили", - сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News, отрывки из которого в четверг приводит турецкая пресса.

Он напомнил, что в июне этого года министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль встречался по этому вопросу с генпрокурором США Уильямом Барром.

"Если мы (Турция и США - ИФ) стратегические партнеры, то нам нужно вместе бороться против терроризма", - отметил президент.

Кроме этого, он затронул вопрос экономических отношений между Турцией и США и указал на цель достичь отметки в $100 млрд в торговом обороте между странами.

Эрдоган добавил, что поскольку обе стороны находятся в отношениях стратегического партнерства, он ожидает от США отказа от введения в будущем каких-либо торговых пошлин в отношении Турции.

Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

1аю ар

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