Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция по требованию США передала американской стороне доказательства виновности оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена по делу попытке переворота 2016 года - с целью последующей экстрадиции Гюлена, однако США ничего не предприняли, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы предоставляли доказательства целыми досье, но никаких результатов мы не получили", - сказал Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News, отрывки из которого в четверг приводит турецкая пресса.
Он напомнил, что в июне этого года министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль встречался по этому вопросу с генпрокурором США Уильямом Барром.
"Если мы (Турция и США - ИФ) стратегические партнеры, то нам нужно вместе бороться против терроризма", - отметил президент.
Кроме этого, он затронул вопрос экономических отношений между Турцией и США и указал на цель достичь отметки в $100 млрд в торговом обороте между странами.
Эрдоган добавил, что поскольку обе стороны находятся в отношениях стратегического партнерства, он ожидает от США отказа от введения в будущем каких-либо торговых пошлин в отношении Турции.
Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.
Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.
1аю ар