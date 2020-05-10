Этот контент был опубликован 10 мая 2020 г. 17:57

Дубай. 10 мая. ИНТЕРФАКС - МИД Турции предупредил в воскресенье, что будет считать законными целями для нанесения удара силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, если они будут атаковать турецкие диппредставительства в Ливии или угрожать интересам Анкары в этой стране, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"Если наши миссии и интересы подвергнутся атаке, то мы будем считать силы Хафтара законными целями", - приводит издание выдержки из заявления МИД.

Кроме этого, в министерстве назвали произведенный накануне артиллерийский обстрел со стороны ЛНА международного аэропорта Триполи "Митига" военным преступлением. В Анкаре призвали ООН не закрывать глаза на ситуацию в Ливии и возложили ответственность за продолжающийся конфликт в Ливии на страны, поддерживающие Хафтара.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из Схиратского соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС: оно было подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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