Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 20:27

Дубай. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет национальной безопасности Турции во вторник обратился с призывом к РФ и США выполнить свои обязательства и завершить вывод курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) из зоны безопасности на севере Сирии, сообщает сайт издания "Сабах".

"В целях установления зоны безопасности (на заседании Совета - ИФ) было подтверждено, что Турция ожидает от сторон (России и США - ИФ) завершения вывода террористов из ряда районов, включая Телль-Рифъат и Манбидж", - цитирует газета выдержки из заявления Совета.

Кроме этого, Совет указал на то, что Анкара продолжает кампанию против группировки ИГ (запрещена в РФ), и что власти Турции открыты для сотрудничества с другими сторонами для борьбы с этой группировкой.

"Сабах" отмечает, что Анкара планирует репатриировать обратно на родину в Сирию 2 млн беженцев после того, как сирийская зона безопасности будет очищена от террористов.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию "Источник мира" на севере Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

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