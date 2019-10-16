Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 10:02

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Европейским государствам следует принять меры по защите дипмиссий Турции и ее граждан от курдов-сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической группировкой, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

"Европейским странам нужно усилить меры по защите миссий Турции, ее граждан от насилия Рабочей партии Курдистана", - цитирует в среду агентство "Анадолу" заявление МИД Турции.

Внешнеполитическое ведомство Турции обеспокоено тем, что в европейских странах все чаще фиксируются беспорядки на организуемых курдами демонстрациях.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Министерство обороны Турции сообщает о нейтрализации 637 боевиков.

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