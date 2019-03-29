Анталья. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил против размещения сирийских правительственных сил в зоне безопасности на севере страны.
"Если не будет создана безопасная зона, если силы режима установят там власть, возникнет хаос", - сказал министр иностранных дел Турции на пресс-конференции в Анталье в пятницу.
Именно поэтому, подчеркнул он, "должны приниматься соответствующие временные меры". "И в этом мы едины во мнении с Ираном и Россией", - заявил глава МИД Турции.
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