Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 20:10

Стамбул. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Турция ведет диалог с различными странами, чтобы не позволить разразиться гуманитарной катастрофе в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Турции, обнародованное по итогам заседания в Анкаре.

"Турция контактирует с соответствующими странами с целью предотвращения новой гуманитарной катастрофы и массовой миграции в зоне деэскалации Идлиб", - отмечается в документе.

В Совбезе Турции также утверждают, что "удары сирийской армии по мирному населению в этой зоне деэскалации идут вразрез с астанинским процессом".

Кроме этого, в заявлении говорится, что Турция по-прежнему будет вести борьбу с любыми террористическими организациями.

Россия и Турция 17 сентября 2018 года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

1аю ар де

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