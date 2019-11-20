Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 12:28

Стамбул. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения турецких и российских военных в среду провели девятое по счету патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщило Минобороны Турции.

"В соответствии с планом в районе к востоку от Евфрата было завершено девятое совместное патрулирование турецких и российских подразделений, - говорится в сообщении. - В патрулировании, которое осуществлялось в секторе Рас-аль-Айн - Камышли было задействовано в общей сложности восемь транспортных средств, по четыре машины с каждой стороны, и беспилотные летательные аппараты".

Длина маршрута патрулирования составила 38 км, отмечается в сообщении.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. Турецкие и российские подразделения совместно осуществляют его в 10-километровой зоне на северо-востоке Сирии вдоль турецкой границы. По данным Минобороны Турции, протяженность маршрута патрулирования в день составляет от 35 до 90 км.

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