Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 12:09

*** Длина маршрута патрулирования составила 56 км

Стамбул. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Подразделения турецких и российских военных во вторник провели 13-е по счету патрулирование на севере Сирии, сообщило Минобороны Турции.

"В соответствии с планом в районе к востоку от Евфрата было завершено 13-е совместное патрулирование турецких и российских подразделений, - говорится в сообщении. - В патрулировании, которое осуществлялось в секторе Айн-аль-Араб (Кобани - ИФ) было задействовано в общей сложности восемь транспортных средств, по четыре машины с каждой стороны, и беспилотные летательные аппараты".

Длина маршрута патрулирования составила 56 км и на глубину до 7 км от сирийско-турецкой границы.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. Турецкие и российские подразделения совместно осуществляют его в 10-километровой зоне на северо-востоке Сирии вдоль турецкой границы. По данным Минобороны Турции, протяженность маршрута патрулирования в день составляет от 35 до 90 км.

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