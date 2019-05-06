Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 18:43

Стамбул. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Турецкие военные срочно нуждаются в системе ПВО, и российское предложение по ЗРС С-400 было выгоднее альтернативных вариантов, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нам срочно нужна наша собственная система ПВО. Так дальше продолжаться не может", - заявил он на пресс-конференции в Турции, говоря о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Он подчеркнул, что в НАТО "знают, насколько Турция нуждается в системе ПВО" и напомнил, что в настоящее время противовоздушная оборона страны во многом зависит от союзников Турции по Североатлантическому альянсу.

М.Чавушоглу отметил, что в течение многих лет союзники Турции по тем или иным причинам отказывались продавать Анкаре свои системе ПВО, вынудив страну искать альтернативных поставщиков. "И Россия предложила лучший вариант", - подчеркнул министр.

Ранее он заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

1во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!