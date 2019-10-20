Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 14:05

*** Турция рассчитывает на достижение договоренностей с Россией по северо-востоку Сирии

Стамбул. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Турция и Россия находятся в тесном взаимодействии по ситуации на северо-востоке Сирии, сообщает в воскресенье "Анадолу" со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и турецкого лидера Мевлюта Чавушоглу в Сочи будет обсуждаться тема вывода курдских формирований из приграничных районов.

"Мы планируем обсудить с российской стороной вывод террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана - ИФ) из районов, прилегающих к границе с Турцией. Это относится также к Кобани и Манбиджу", - сказал глава турецкой дипломатии.

Согласно заявлению Чавушоглу, Турция рассчитывает на достижение с Россией договоренностей по итогам встречи глав государств.

"Мы обсудим этот вопрос с российской стороной и четко представим свою позицию. Надеемся на достижение договоренностей, как это было раньше по Идлибу и другим вопросам, касающимся Сирии", - заявил он.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о присутствии сирийских войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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