Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 2:59

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Израиль обсуждал не только аннексию палестинских территорий, заявили чиновники госдепартамента.

"Я действительно думаю, что мы должны развеять представление о том, что мы пролетели полмира, чтобы поговорить об аннексии", - заявил один из чиновников госдепартамента в ходе брифинга, стенограмму которого распространил госдеп.

Другой чиновник госдепа, также выступавший на условиях анонимности, заявил, что этот вопрос "не был первой строчкой" в повестке дня.

По его словам, у США и Израиля есть и другие приоритеты.

"Начиная с иранской угрозы, которую мы, как правило, игнорируем, потому что она постоянная", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о возобновлении эмбарго на поставки оружия в Иран, чиновники госдепа США заявили, что этот вопрос очень важен для США.

"Если такого режима (эмбарго - ИФ) не будет, то вы только представьте, насколько хуже будет. И они (иранцы - ИФ), конечно же, экспортируют большую часть этого оружия своим союзникам и своим региональным доверенным лицам, которые, опять же, используют это оружие для нападения на государства-члены Организации Объединенных Наций, такие как Саудовская Аравия и так далее", - отметил один из чиновников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.

В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.

Ранее глава госдепартамента США Майк Помпео призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.

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