Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 16:35

Иерусалим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В Палестинской национальной администрации (ПНА) заявили в среду, что готовящаяся Израилем операция по аннексии части Западного берега реки Иордан повлечет за собой беспрецедентный уровень насилия, сообщают израильские СМИ.

"Вы не знаете, как вскипают палестинские улицы. Каждый дом, каждый молодой человек... может стать пороховой бочкой, если Израиль осуществит аннексию. Когда человек теряет надежду на мир и справедливость, он может стать бомбой", - заявил Махмуд Аль-Хаббаш, советник главы ПНА Махмуда Аббаса.

"Мы не угрожаем. Но это реальность", - добавил он.

По словам Аль-Хаббаша, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "подталкивает регион ко взрыву".

"Он толкает регион ко взрыву. Он открывает врата насилию", - убежден он.

Ранее сообщалось, что израильские силовые структуры приступают к практической подготовке операции по аннексии части Западного берега реки Иордан. Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави созвал в среду совещание с участием главы общей службы безопасности Шин-Бет Надава Аргамана, высших армейских офицеров и представителей силовых ведомств для проработки различных сценариев развития ситуации в связи с предстоящей аннексией порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину

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