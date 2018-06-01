Антимонопольное ведомство Великобритании намерено проверить похоронный рынок
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Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Антимонопольная служба Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) анонсировала начало проверки сферы похоронных услуг страны на предмет конкуренции и прозрачности, пишет Financial Times.
В зависимости от исхода расследования CMA может принять меры, в том числе выдвинуть обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.
Рынок похоронных услуг Великобритании оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,66 млрд).
Акции компании Dignity, единственного похоронного бюро, торгуемого на бирже, упали в цене на 14%. При этом за последние три месяца капитализация фирмы выросла на 28% на фоне сильных показателей, вызванных ростом числа смертей и высоким спросом на похоронные услуги премиум-класса.
Служба финансово-экономической информации
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йй мв
Интерфакс