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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 12:17 01.06.2018 - 12:17

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Антимонопольная служба Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) анонсировала начало проверки сферы похоронных услуг страны на предмет конкуренции и прозрачности, пишет Financial Times.

В зависимости от исхода расследования CMA может принять меры, в том числе выдвинуть обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

Рынок похоронных услуг Великобритании оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,66 млрд).

Акции компании Dignity, единственного похоронного бюро, торгуемого на бирже, упали в цене на 14%. При этом за последние три месяца капитализация фирмы выросла на 28% на фоне сильных показателей, вызванных ростом числа смертей и высоким спросом на похоронные услуги премиум-класса.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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